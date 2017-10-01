موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد لإستقبال نظيره فريق إسبانيول اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول:-

ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي.

أخر تحضيرات ريال مدريد لمباراته أمام إسبانيول:-

سيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في عملية مطاردة المتصدر وغريمه التقليدي فريق برشلونة والذي يبتعد عنه بفارق 7 نقاط كاملة.

ولكن وعلى الرغم من ذلك الفارق في مطلع الموسم إلا أن الجماهير المدريدية تثق في قدرة فريقها على العودة من جديد للمنافسة بقوة على لقب الليغا، وذلك في إطار سعي الميرنغي للحفاظ على لقبه بطلاً للموسم الثاني على التوالي وللمرة ال 34 في تاريخه.

مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن:-

ديبورتيفو لاكورونيا 0-3 ريال مدريد

ريال مدريد 2-2 فالنسيا

ريال مدريد 1-1 ليفانتي

ريال سوسيداد 1-3 ريال مدريد

ريال مدريد 1-0 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 1-2 ريال مدريد

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في شهر أكتوبر:-

ريال مدريد – إسبانيول

خيتافي – ريال مدريد

ريال مدريد – إيبار

جيرونا – ريال مدريد

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام إسبانيول:-

حراسة المرمى: كيكو كاسيا

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – توني كروس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ماركو أسينسيو

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