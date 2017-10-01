موعد مباراة الإفريقي وسوبر سبورت اليوم الأحد 1-10-2017 في ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي، يحل فريق الإفريقي التونسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.

موعد مباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد:-

سوف تُقام مباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد:-

ستكون مباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، على أن يتم نقل مباراة الإفريقي وسوبر سبورت يونايتد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 7 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات الإفريقي لمباراته أمام سوبر سبورت يونايتد:-

سيدخل فريق الإفريقي المواجهة عازماً على العودة بنتيجة إيجابية من موقعة الذهاب، وخاصة وأن مباراة الإياب سوف تُقام على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة رادس على الأراضي التونسية وسط جماهيره الغفيرة في نهاية شهر أكتوبر الحالي، مما سيجعل فريق الإفريقي مرشحاً بنسبة كبيرة من أجل التأهل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للفوز باللقب الأفريقي في نهاية المطاف.

مشوار الإفريقي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017:-

الإفريقي 3-1 ريفرز يونايتد النيجيري / دور المجموعات

كمبالا سيتي الأوغندي 2-1 الإفريقي

الفتح الرباطي المغربي 2-1 الإفريقي

الإفريقي 2-1 الفتح الرباطي

ريفرز يونايتد 0-2 الإفريقي

الإفريقي 4-0 كمبالا سيتي

مولودية الجزائر الجزائري 1-0 الإفريقي / ذهاب ربع النهائي

الإفريقي 2-0 مولودية الجزائر / إياب ربع النهائي

مشوار سوبر سبورت يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي 2017:-