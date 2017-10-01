مباراة “السلام بإسنا” و”النصر للتعدين” تشهد أحداث عنف وشغب

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تابع موقع مصر 365 أحداث الشغب التي جرت في الوقت الإضافي من مباراة نادي النصر للتعدين، ونادي السلام بإسنا في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الدرجة الثانية.

أوضح المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي السلام بإسنا حمادة الزامك أن المباراة كانت تحت سيطرة نادي إسنا، وأضاف أنه في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي من عمر مباراة نادي إسنا مع نادي النصر للتعدين حصل انفراد لصالح نادي السلام بإسنا وقام أحد أفراد نادي التعدين بمرمى كرة في الملعب وهذا ما تم تدوينه من قبل حكم المباراة في تقريره الفني التحكيمي للقاء.

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وأشار مختار الزامك أنه لم يفهم ما مقصد من إلقاء الكرة في الملعب حيث قام مجموعة من مشجعي الفريق بالنزول إلى أرض الملعب اعتراضا على إلقاء كرة زائدة.

وأشار مدرب نادي إسنا أن ليس هناك أي إصابات في الملعب، وأضاف أن اللاعب علي الفراجي تمت إصابته ليتم نقله إلى المستشفى وتم إجراء إشعاعات له.

وأوضح مدرب نادي إسنا أنه ليس هناك أي إصابات في نادي النصر للتعدين حيث أوضح أن هناك مراقب مباراة ليسجل جميع أحداث المباراة التي وقعت بين الفرقتين.

وأضاف مدرب نادي إسنا أنه يحتكم على تقرير مراقب المباراة التي أقيمت اليوم ما بين نادي السلام بإسنا وبين نادي النصر للتعدين في الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة الثانية، وصرح قائلا: “لو تقرير الحكم جاء يدين له فهو موافق به”.

وعلق حمادة الزامك على خبر أنه لم يدير لقاء اليوم حيث أن لاعبي نادي السلام بإسنا قاموا بتمرد ضده، حيث أوضح أن هذا الكلام غير صحيح، وأشار أنه كان متواجد داخل الملعب أثناء مباراة فريقه ضد نادي النصر للتعدين، وأوضح أنه ليس هناك تمرد ولا أي شيء من هذا القبيل.

وأشار حمادة الزامك أن المباراة لم تلغى بل تم أخذ الوقت الإضافي لعمر المباراة وقام الحكم بإلقاء صافرة نهاية اللقاء حيث أوضح أن هذه المشاجرة تمت أثناء الوقت الإضافي من عمر المباراة.

وسخر حمادة الزامك قائلا: “هو مستكترين على فريق إسنا الصاعد حديثا أنه يحصل على بونط، فهذا أول بونط بالنسبة ليا”.

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