موعد مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي اليوم الأحد 1-10-2017 في ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي في كأس الإتحاد الأفريقي، يحل فريق الفتح الرباطي المغربي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.

موعد مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي:-

سوف تُقام مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي ومازيمبي:-

ستكون مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، على أن يتم نقل مباراة الفتح الرباطي ومازيمبي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات الفتح الرباطي لمباراته أمام مازيمبي:-

سيدخل فريق الفتح الرباطي المواجهة عازماً على العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه قبيل موقعة الإياب في الرباط في نهاية شهر أكتوبر الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق الفتح الرباطي جيداً أن المباراة على ملعب مازيمبي سوف تكون في غاية الصعوبة كما هو الحال دائماً على أي فريق عربي يزور فريق مازيمبي، ولعل أخر الخيبات العربية كانت الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق هلال الأُبيض بخماسية نظيفة في إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

مشوار الفتح الرباطي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017:-

الفتح الرباطي 3-0 كمبالا سيتي الأوغندي / دور المجموعات

ريفرز يونايتد النيجيري 1-0 الفتح الرباطي

الفتح الرباطي 2-1 الإفريقي التونسي

الإفريقي 2-1 الفتح الرباطي

كمبالا سيتي 3-1 الفتح الرباطي

الفتح الرباطي 2-1 ريفرز يونايتد

الفتح الرباطي 1-0 الصفاقسي التونسي / ذهاب ربع النهائي

الصفاقسي التونسي 1-0 الفتح الرباطي وتأهل الفتح بركلات الترجيح / إياب ربع النهائي

مشوار مازيمبي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017:-