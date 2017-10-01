موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 1-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني، يصطدم فريق فالنسيا بضيفه فريق أتليتك بيلباو في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميستايا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو:-

سوف تُقام مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميستايا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو:-

ستكون مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات فالنسيا وأتليتك بيلباو للمباراة:-

سيدخل فريق فالنسيا المواجهة تحت قيادة مدربه مارسلينو غارسيا تورال عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، أما ضيفه فريق أتليتك بيلباو فسوف يُحاول أن يقوم بمصالحة جماهيره وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات له في الليغا الإسبانية.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإسباني يتواجد فريق فالنسيا حالياً في المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يتواجد فريق أتليتك بيلباو في المركز الثاني عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط.

مشوار فالنسيا في الدوري الإسباني حتى الآن:-

فالنسيا 1-0 لاس بالماس

ريال مدريد 2-2 فالنسيا

فالنسيا 0-0 أتليتكو مدريد

ليفانتي 1-1 فالنسيا

فالنسيا 5-0 ملقا

ريال سوسيداد 3-2 فالنسيا

مشوار أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني حتى الآن:-

أتليتك بيلباو 0-0 خيتافي

إيبار 0-1 أتليتك بيلباو

أتليتك بيلباو 2-0 جيرونا

لاس بالماس 1-0 أتليتك بيلباو

أتليتك بيلباو 1-2 أتليتكو مدريد

ملقا 3-3 أتليتك بيلباو

جدول مباريات فالنسيا في الدوري الإسباني في شهر أكتوبر:-

فالنسيا – أتليتك بيلباو

ريال بيتيس – فالنسيا

فالنسيا – إشبيلية

ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا

جدول مباريات أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني في شهر أكتوبر:-