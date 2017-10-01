موعد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 1-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباراة لايبزيغ وكولن في الدوري الألماني، يحل فريق لايبزيغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كولن اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة لايبزيغ وكولن:-

سوف تُقام مباراة لايبزيغ وكولن اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة لايبزيغ وكولن:-

ستكون مباراة لايبزيغ وكولن منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات لايبزيغ وكولن للمباراة:-

سيدخل فريق لايبزيغ المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في يوم الثلاثاء الماضي خارج أرضه في مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق بيشكتاش التركي بهدفين مقابل لا شئ، أما على الجانب فيبدو حال فريق كولن هو نفسه ولكنه في الواقع أسوء بكثير وذلك لآن الفريق تعرض للخسارة في كل المباريات التي خاضها في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات بإستثناء تعادله في لقاء وحيد كان في البوندسليغا.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الألماني يتواجد فريق لايبزيغ حالياً في المركز السابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط، أما فريق كولن فيتواجد في المركز الثامن عشر في الترتيب أي الأخير ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط، مما يؤكد على أن مهمة الفريق الرئيسية في بقية أطوار الموسم الحالي هي الصراع بقوة من أجل تفادي الهبوط.

مشوار لايبزيغ في الدوري الألماني حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

لايبزيغ 4-1 فرايبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

لايبزيغ 2-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

أوغسبورغ 1-0 لايبزيغ

لايبزيغ 2-1 أينتراخت فرانكفورت

مشوار كولن في الدوري الألماني حتى الآن:-

بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 كولن

كولن 1-3 هامبورغ

أوغسبورغ 3-0 كولن

بوروسيا دورتموند 5-0 كولن

كولن 0-1 أينتراخت فرانكفورت

هانوفر 0-0 كولن

جدول مباريات لايبزيغ في الدوري الألماني في شهر أكتوبر:-

كولن – لايبزيغ

بوروسيا دورتموند – لايبزيغ

لايبزيغ – شتوتغارت

بايرن ميونخ – لايبزيغ

جدول مباريات كولن في الدوري الألماني في شهر أكتوبر:-