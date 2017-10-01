ملخص مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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ملخص مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مُضيفه فريق هيرتا برلين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين:-

في شوط المباراة الأول حاول الفريق البافاري منذ الوهلة الأولى الضغط بشكل قوي للغاية على مُضيفه من أجل حسم المباراة مُبكراً وإعادة الثقة لجماهيره من جديد بعد الصفعة القوية التي تلقاها على مدار الأسبوع الماضي بأكمله، وعند الدقيقة العاشرة تحقق لفريق بايرن ميونخ حينما سجل له مدافعه الألماني ماتس هوميلس أولى الأهداف لصالحه.

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وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول الفريق البافاري إضافة المزيد من الأهداف، ولكنه في فشل في تحقيق ذلك ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع تقدم الضيوف بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق بايرن ميونخ من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء وذلك عبر مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة التاسعة والأربعين، ولكن ما لم يكن يتوقعه أحد قد حدث بعدها وهو أن يعود فريق هيرتا برلين في المباراة ويتعادل في النتيجة، والبداية كانت مع تقليص الفارق عند الدقيقة الحادية والخمسين عبر السلوفاكي دودا ومن ثم جاء هدف التعادل عند الدقيقة السادسة والخمسين وذلك عبر الإيفواري سالومون كالو وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير البافارية.

ولعل ما زاد الأمور تعقيداً بعدها على فريق بايرن ميونخ هي إصابة نجمه الفرنسي فرانك ريبيري، ليُغادر أرض الملعب تاركاً فريقه يُعاني ولكن وبعيداً عن تلك الإصابة إنخفض إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وإستمر ذلك حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق وبذلك يتحصل كل فريق على نقطة واحدة فقط ليرفع الفريق البافاري رصيده إلي 14 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين المتصدر فريق بوروسيا دورتموند.

التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ في المباراة:-