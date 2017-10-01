موعد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 1-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي، يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نيس في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا ونيس:-

ستكون مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات أولمبيك مارسيليا ونيس للمباراة:-

سيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في يوم الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي خارج أرضه على يد فريق سالزبورغ النمساوي، وذلك بعكس فريق نيس الذي حقق فوزاً عريضاً في اليوم ذاته على حساب فريق فيتيس أرنهيم الهولندي.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الألماني يتواجد فريق أولمبيك مارسيليا حالياً في المركز السابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 13 نقطة، أما فريق نيس فيتواجد في المركز التاسع في الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

مشوار أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

أولمبيك مارسيليا 3-0 ديجون

نانت 0-1 أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا 1-1 أنجيه

موناكو 6-1 أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا 1-3 رين

أميان 0-2 أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا 2-0 تولوز

مشوار نيس في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

سانت إيتيان 1-0 نيس

نيس 1-2 تروا

نيس 2-0 غانغون

أميان 3-0 نيس

نيس 4-0 موناكو

رين 0-1 نيس

نيس 2-2 أنجيه

جدول مباريات أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي في شهر أكتوبر:-

نيس – أولمبيك مارسيليا

ستراسبورغ – أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا – باريس سان جيرمان

ليل – أولمبيك مارسيليا

جدول مباريات نيس في الدوري الفرنسي في شهر أكتوبر:-