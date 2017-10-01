ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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ملخص مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، حسم فريق النجم الساحلي التونسي مباراة القمة العربية الأفريقية التي جمعته بضيفه فريق الأهلي المصري عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية على الأراضي التونسية في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي:-

في شوط المباراة الأول حاول فريق النجم الساحلي إستغلال عامل الأرض والجمهور من خلال الإستحواذ على الكرة والضغط بشكل قوي على ضيفه من أجل تسجيل الأهداف، وفي المقابل بدا فريق الأهلي هادئاً وحذراً للغاية خوفاً من إستقبال الأهداف في شباكه وهو الأمر الذي سيُزيد من صعوبة المباراة كثيراً عليه في بقية أطوارها.

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وعند الدقيقة السادسة عشر نجح فريق النجم الساحلي في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه علية البريقي عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات المارد الأحمر، وعند الدقيقة السابعة والعشرين كاد فريق الأهلي يُدرك التعادل حينما إنفرد مهاجمه وليد أزارو بالحارس أيمن المثلوثي ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي السيطرة على خط وسط الميدان بصورة أكبر، فأشرك الظهير الأيمن محمد هاني بدلاً من هشام محمد وبالتالي إنتقل المخضرم أحمد فتحي إلي مركز محور الإرتكاز، وعند الدقيقة الخامسة والستين أجرى المدرب حسام البدري ثاني تغيير له في اللقاء من خلال إشراك صالح جمعة بدلاً من وليد أزارو.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط نجح فريق الأهلي في تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه البديل صالح جمعة عقب إستغلاله خطأ فادح من مدافع فريق النجم الساحلي زياد بو غطاس، ولكن ذلك لم يؤثر كثيراً على فريق النجم الساحلي وعند الدقيقة الثالثة والسبعين تأكد ذلك حينما سجل محمد أمين بن عمر الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط فرحة عارمة من أنصاره في المدرجات.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين وبذلك تبقى كامل الحظوظ واردة لكلاهما في موقعة الإياب في نهاية شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية من أجل التأهل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة.

التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي في المباراة:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد الدين سمير – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – وليد سليمان – عبد الله السعيد – جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

التشكيلة الأساسية لفريق النجم الساحلي في المباراة:-

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمد كوناتي – زياد بو غطاس – غازي عبد الرازق

خط الوسط: علية البريقي – محمد أمين بن عمر – أيمن الطرابلسي – إيهاب المساكني – الخليل بانغورا

خط الهجوم: عمرو مرعي

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

الأهلي 0-0 زاناكو الزامبي / دور المجموعات

القطن الكاميروني 0-2 الأهلي

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي

زاناكو 0-0 الأهلي

الأهلي 3-1 القطن

الأهلي 2-2 الترجي الرياضي التونسي / ذهاب ربع النهائي

الترجي الرياضي 1-2 الأهلي / إياب ربع النهائي

مشوار النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-