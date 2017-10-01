ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، حقق حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد الفوز على حساب ضيفه فريق إسبانيول بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول:-

في شوط المباراة الأول ضغط الفريق الملكي بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف وحسم الأمور من أجل تفادي سيناريو المباريات السابقة التي خاضها على ملعبه سانتياغو بيرنابيو في الموسم الحالي في الليغا، وعند الدقيقة الثلاثين نجح الفريق الملكي في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له نجمه الإسباني إيسكو أولى الأهداف لمصلحته.

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وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر بحث فريق ريال مدريد عن المزيد من الأهداف، ولكنه لم يتمكن من إضافة أي هدف أخر لما وجده أمامه من فريق تميز بالصلابة الدفاعية الشديدة ولا شئ غيرها، ليذهب الشوط إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم الفريق الملكي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق ريال مدريد عملية ضغطه على ضيفه من أجل تسجيل هدف أخر وقتل المباراة بشكل نهائي، ولكن ومع مرور الدقائق وجد الفريق الملكي أمامه العديد من الصعوبات وخاصة في ظل إستمرار النهج الدفاعي من جانب فريق إسبانيول.

ولكن ذلك الوضع لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الحادية والسبعين نجح المتألق إيسكو في حسم الأمور لمصلحة فريقه بعدما سجل الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة قاضياً على أي أمل متبقي لفريق إسبانيول من أجل العودة في اللقاء أو الخروج بنقطة واحدة على الأقل، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك حصد الفريق الملكي النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 14 نقطة على بُعد 7 نقاط من المتصدر فريق برشلونة.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباراة:-