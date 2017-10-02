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ملخص مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة إضافة إلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

هادرسفيلد تاون 0-4 توتنهام هوتسبير

بورنموث 0-0 ليستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 كريستال بالاس

ستوك سيتي 2-1 ساوثهامبتون

وست بروميتش ألبيون 2-2 واتفورد

وست هام يونايتد 1-0 سوانزي سيتي

تشيلسي 0-1 مانشستر سيتي

أرسنال 2-0 برايتون

إيفرتون 0-1 بيرنلي

نيوكاسل يونايتد 1-1 ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:-

المركز الأول: مانشستر سيتي ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: مانشستر يونايتد ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثالث: توتنهام هوتسبير ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الرابع: تشيلسي ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الخامس: أرسنال ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز السادس: بيرنلي ولديه 12 نقطة حققها من 3 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز السابع: ليفربول ولديه 12 نقطة حققها من 3 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الثامن: واتفورد ولديه 12 نقطة حققها من 3 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز التاسع: نيوكاسل يونايتد ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز العاشر: وست بروميتش ألبيون ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات وخسارتين

المركز الحادي عشر: هادرسفيلد تاون ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات وخسارتين

المركز الثاني عشر: ساوثهامبتون ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الثالث عشر: ستوك سيتي ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الرابع عشر: برايتون ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الخامس عشر: وست هام يونايتد ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز السادس عشر: إيفرتون ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز السابع عشر: ليستر سيتي ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و4 هزائم

المركز الثامن عشر: سوانزي سيتي ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و4 هزائم

المركز التاسع عشر: بورنموث ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد و5 هزائم

المركز الآخير: كريستال بالاس وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن