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ملخص مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي وجدول ترتيب الدوري الإيطالي، شهدت الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الإيطالي:-

أودينيزي 4-0 سامبدوريا

جنوى 0-1 بولونيا

نابولي 3-0 كالياري

بينيفينتو 1-2 إنتر

كييفو فيرونا 2-1 فيورنتينا

لاتسيو 6-1 ساسولو

سبال 1-1 كروتوني

تورينو 2-2 هيلاس فيرونا

ميلان 0-2 روما

أتالانتا 2-2 يوفنتوس

جدول ترتيب الدوري الإيطالي:-

المركز الأول: نابولي ولديه 21 نقطة حققها من 7 إنتصارات على التوالي

المركز الثاني: يوفنتوس ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثالث: إنتر ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الرابع: لاتسيو ولديه 16 نقطة حققها من 5 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الخامس: روما ولديه 15 نقطة حققها من 5 إنتصارات وخسارة وحيدة

المركز السادس: تورينو ولديه 12 نقطة حققها من 3 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز السابع: ميلان ولديه 12 نقطة حققها من 4 إنتصارات و3 هزائم

المركز الثامن: سامبدوريا ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز التاسع: كييفو فيرونا ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز العاشر: بولونيا ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز الحادي عشر: أتالانتا ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات وخسارتين

المركز الثاني عشر: فيورنتينا ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الثالث عشر: أودينيزي ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و5 هزائم

المركز الرابع عشر: كالياري ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و5 هزائم

المركز الخامس عشر: سبال ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و4 هزائم

المركز السادس عشر: كروتوني ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و4 هزائم

المركز السابع عشر: ساسولو ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد و5 هزائم

المركز الثامن عشر: هيلاس فيرونا ولديه 3 نقاط حققها من 3 تعادلات و4 هزائم

المركز التاسع عشر: جنوى ولديه نقطتين حققها من تعادلين و5 هزائم

المركز الآخير: بينيفينتو وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن