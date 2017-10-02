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ملخص مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني وجدول ترتيب الدوري الإسباني، شهدت الجولة السابعة من الدوري الإسباني العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب الدوري الإسباني.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الإسباني:-

سيلتا فيغو 3-3 جيرونا

ديبورتيفو لاكورونيا 2-1 خيتافي

إشبيلية 2-0 ملقا

ليفانتي 0-2 ديبورتيفو ألافيس

ليغانيس 0-0 أتليتكو مدريد

ريال سوسيداد 4-4 ريال بيتيس

برشلونة 3-0 لاس بالماس

فالنسيا 3-2 أتليتك بيلباو

فياريال 3-0 إيبار

ريال مدريد 2-0 إسبانيول

جدول ترتيب الدوري الإسباني:-

المركز الأول: برشلونة ولديه 21 نقطة حققها من 7 إنتصارات على التوالي

المركز الثاني: إشبيلية ولديه 16 نقطة حققها من 5 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الثالث: فالنسيا ولديه 15 نقطة حققها من 4 إنتصارات و3 تعادلات

المركز الرابع: أتليتكو مدريد ولديه 15 نقطة حققها من 4 إنتصارات و3 تعادلات

المركز الخامس: ريال مدريد ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز السادس: ريال بيتيس ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز السابع: ليغانيس ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز الثامن: ريال سوسيداد ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز التاسع: فياريال ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز العاشر: ليفانتي ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات وخسارتين

المركز الحادي عشر: سيلتا فيغو ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الثاني عشر: خيتافي ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الثالث عشر: أتليتك بيلباو ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الرابع عشر: إسبانيول ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الخامس عشر: ديبورتيفو لاكورونيا ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز السادس عشر: جيرونا ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات و3 هزائم

المركز السابع عشر: لاس بالماس ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و5 هزائم

المركز الثامن عشر: إيبار ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و5 هزائم

المركز التاسع عشر: ديبورتيفو ألافيس ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و6 هزائم

المركز الآخير: ملقا ولديه نقطة واحدة فقط من تعادل وحيد و6 هزائم