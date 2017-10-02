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ملخص مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني وجدول ترتيب الدوري الألماني، شهدت الجولة السابعة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب الدوري الألماني.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الألماني:-

شالكة 1-1 باير ليفركوزن

بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 هانوفر

أينتراخت فرانكفورت 2-1 شتوتغارت

أوغسبورغ 1-2 بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ 1-1 ماينز

هامبورغ 0-0 فيردر بريمن

فرايبورغ 3-2 هوفنهايم

هيرتا برلين 2-2 بايرن ميونخ

كولن 1-2 لايبزيغ

جدول ترتيب الدوري الألماني:-

المركز الأول: بوروسيا دورتموند ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: بايرن ميونخ ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الثالث: هوفنهايم ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الرابع: لايبزيغ ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الخامس: هانوفر ولديه 12 نقطة حققها من 3 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز السادس: أوغسبورغ ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز السابع: بوروسيا مونشنغلادباخ ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز الثامن: أينتراخت فرانكفوت ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز التاسع: شالكة ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز العاشر: هيرتا برلين ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3تعادلات وخسارتين

المركز الحادي عشر: باير ليفركوزن ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و3 هزائم

المركز الثاني عشر: فولفسبورغ ولديه 7 نقاط حققها من إنتصار وحيد و4 تعادلات وخسارتين

المركز الثالث عشر: ماينز ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الرابع عشر: شتوتغارت ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الخامس عشر: فرايبورغ ولديه 7 نقاط حققها من إنتصار وحيد و4 تعادلات وخسارتين

المركز السادس عشر: هامبورغ ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز السابع عشر: فيردر بريمن ولديه 4 نقاط حققها من 4 تعادلات و3 هزائم

المركز الثامن عشر: كولن ولديه نقطة واحدة فقط حتى الآن حققها من تعادل وحيد و6 هزائم