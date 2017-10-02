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ملخص مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي وجدول ترتيب الدوري الفرنسي، شهدت الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

نتائج الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي:-

موناكو 1-1 مونبلييه

باريس سان جيرمان 6-2 بوردو

أميان – ليل تم تأجيلها بسبب أحداث الشغب

ديجون 1-1 ستراسبورغ

غانغون 1-1 تولوز

نانت 1-0 ميتز

رين 0-1 كُان

تروا 2-1 سانت إيتيان

أنجيه 3-3 أولمبيك ليون

نيس 2-4 أولمبيك مارسيليا

جدول ترتيب الدوري الفرنسي:-

المركز الأول: باريس سان جيرمان ولديه 22 نقطة حققها من 7 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: موناكو ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الثالث: أولمبيك مارسيليا ولديه 16 نقطة حققها من 5 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الرابع: نانت ولديه 16 نقطة حققها من 5 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الخامس: كُان ولديه 15 نقطة حققها من 5 إنتصارات و3 هزائم

المركز السادس: بوردو ولديه 15 نقطة حققها من 4 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز السابع: سانت إيتيان ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين وخسارتين

المركز الثامن: أولمبيك ليون ولديه 13 نقطة حققها من 3 إنتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز التاسع: تروا ولديه 11 نقطة حققها من 3 إنتصارات وتعادلين و3 هزائم

المركز العاشر: نيس ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الحادي عشر: غانغون ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد و4 هزائم

المركز الثاني عشر: أنجيه ولديه 9 نقاط حققها من إنتصار وحيد و6 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الثالث عشر: مونبلييه ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات و3 هزائم

المركز الرابع عشر: تولوز ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين و4 هزائم

المركز الخامس عشر: رين ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات و4 هزائم

المركز السادس عشر: أميان ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و5 هزائم

المركز السابع عشر: ديجون ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات و4 هزائم

المركز الثامن عشر: ليل ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و4 هزائم

المركز التاسع عشر: ستراسبورغ ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين و5هزائم

المركز الآخير: ميتز ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و7 هزائم