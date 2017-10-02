Advertisements

ملخص مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز وجدول ترتيب الدوري المصري، شهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت الماضية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز:-

الرجاء 0-2 الإنتاج الحربي

النصر 1-2 المقاولون العرب

طلائع الجيش 0-4 المصري البورسعيدي

وادي دجلة 0-1 سموحة

الإتحاد السكندري 1-0 الأسيوطي سبورت

الزمالك 0-0 إنبي

بتروجيت 1-1 طنطا

الداخلية 2-1 مصر المقاصة

الإسماعيلي – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

المركز الأول: المقاولون العرب ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: المصري البورسعيدي ولديه 9 نقاط حققها من 3 إنتصارات وخسارة وحيدة

المركز الثالث: الزمالك ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين

المركز الرابع: الإنتاج الحربي ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين

المركز الخامس: سموحة ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين

المركز السادس: الإسماعيلي ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد

المركز السابع: الإتحاد السكندري ولديه 6 نقاط حققها من فوزين وخسارتين

المركز الثامن: طنطا ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز التاسع: بتروجيت ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز العاشر: طلائع الجيش ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الحادي عشر: الأسيوطي سبورت ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الثاني عشر: الداخلية ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الثالث عشر: وادي دجلة ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 هزائم

المركز الرابع عشر: النصر ولديه نقطتين حققها من تعادلين وخسارتين

المركز الخامس عشر: إنبي ولديه نقطتين حققها من تعادلين وخسارتين

المركز السادس عشر: الأهلي ولديه نقطة واحدة فقط حققها من تعادل وحيد

المركز السابع عشر: مصر المقاصة ولديه نقطة واحدة فقط حققها من تعادل وحيد وخسارتين

المركز الثامن عشر: الرجاء وليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن بعد 3 هزائم