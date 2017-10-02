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ملخص مباريات الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين وجدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل، شهدت الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م العديد من المباريات والنتائج المثيرة على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج هذه الجولة وإضافة لذلك جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

نتائج الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الباطن 0-0 الفتح

التعاون 1-2 الإتحاد

الفيحاء 1-0 أُحد

الشباب 0-1 النصر

الفيصلي 3-0 الإتفاق

الهلال 2-1 القادسية

الأهلي 5-3 الرائد

جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

المركز الأول: الهلال ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: الأهلي ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الثالث: الفيصلي ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الرابع: الباطن ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الخامس: النصر ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات

المركز السادس: الإتحاد ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد وخسارتين

المركز السابع: القادسية ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الثامن: الفتح ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد وخسارتين

المركز التاسع: الشباب ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و3 هزائم

المركز العاشر: التعاون ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارتين

المركز الحادي عشر: الفيحاء ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارتين

المركز الثاني عشر: الإتفاق ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد و3 هزائم

المركز الثالث عشر: أُحد ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و4 هزائم

المركز الرابع عشر: الرائد ولديه نقطة واحدة فقط حتى الآن حققها من تعادل وحيد و4 هزائم

ترتيب أول 5 هدافين حتى الآن في دوري عبد اللطيف جميل:-

المركز الأول: هزاع الهزاع لاعب الإتفاق وسجل 5 أهداف

المركز الثاني: عمر السومة لاعب الأهلي وسجل 5 أهداف

المركز الثالث: كارلوس إدواردو لاعب الهلال وسجل 4 أهداف

المركز الرابع: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الإتحاد وسجل 3 أهداف

المركز الخامس: يحيى الشهري لاعب النصر وسجل 3 أهداف