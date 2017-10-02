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موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام السبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 14 و15 و16 من الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

ليفربول – مانشستر يونايتد / السبت

بيرنلي – وست هام يونايتد

كريستال بالاس – تشيلسي

مانشستر سيتي – ستوك سيتي

سوانزي سيتي – هادرسفيلد تاون

توتنهام هوتسبير – بورنموث

واتفورد – أرسنال

برايتون – إيفرتون / الأحد

ساوثهامبتون – نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي – وست بروميتش ألبيون / الأثنين

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:-

سوف تُقام مباراة القمة وكلاسيكو إنجلترا الذي سيجمع بين فريق ليفربول وضيفه فريق مانشستر يونايتد في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس:-

سوف تُقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي:-

سوف تُقام مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أرسنال وواتفورد:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة التي ستجمع بين أرسنال ومُضيفه واتفورد في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.