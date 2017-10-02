تعادل مخيب لآمال جماهير ليفربول والمدير الفني يصرح بأخطاء ودانييل وصلاح

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قام موقع مصر 365 بمتابعة مشوار النجم المصري محمد صلاح في الاحتراف في الدوريات الأوروبية لكرة القدم، ويلعب الان محمد صلاح في نادي ليفربول الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن خلال آخر مباراة لفريق ليفربول قد صرح المدير الفني للنادي كابتن يورجن كلوب، بأن فريق ليفربول الإنجليزي يواجه عدة مشاكل مما يجعل الفوز ليس مضمونا دائما، وقد صرح أن أهم هذه المشكلات في الفريق هو إهدار اللاعبين للفرص السهلة، وانكل أن المشكلة التي تواجه النادي هي استقبال الأهداف، وقد صرح قائلا أن محمد صلاح قام بإهدار فرص سهلة جدا حيث انه لم يقم بإدخال الهدف أمام المرمى وهو خالي.

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ويذكر ان نادي ليفربول قد قام بإهدار نقاط الفوز حيث أنه قد تعادل بهدف مقابل هدف أمام نادي نيوكاسل الإنجليزي وذلك خلال الجولة السابعة من الدوري الممتاز في انجليزا.

ومن جهة أخرى فقد صرح يورجن كلوب قائلا في تصريحات بعد مباراة يوم الأحد الماضي يمكنني أن أقول إنه تم ارتكاب عدة أخطاء ، ولا أعلم بالتحديد من المسؤول عنها، ولكن هذه الأخطاء كانت السبب في التعادل مع الفريق الآخر بنتيجة 1-1.

وأكمل كلامه قائلا أن الفريق الذي لعب امامه “نيوكاسل” قام بارتكاب أخطاء أكثر، حيث أن ودانييل ستوريدج قام بإهدار فرصتين، واضاف قائلا ان ودانييل كان يقوم بتسديد الكرات بطريقة مباشر، و قام بوصفه أنه كان يأخذ الكرة ويسأل الحارس عن المكان الذي يفضل أن يقوم بتسديده فيه ثم يضعها في الزاوية الأخرى، وقد قام بتسجيل هدفين بمثل هذه الطريقة، لكن لم يقوم بالتسديد خلال مباراة الاحد هكذا.

وأضاف بعد ذلك خلال كلامه ذاكرا محمد صلاح بأنه كان منفردا الكرة والمرمى كان خالي تماما أمامه، لكن لسوء الحظ لم يقم صلاح بتسديدها على الأرض لكنه قام بالقفز وقام بتصويرها أعلى العارضة.

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ثم أكمل كلامه قائلا إن وظيفته ليس بها أن يقوم بتوجيه صلاح بأن يسدد على الارض بدلا من أن يقفز، ولا من وظيفته أن يقوم بتنبيه ودانييل ويقول له ان يحسن التصويب فكلا منهم متمرن على هذا.