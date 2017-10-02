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موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي السبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 14 و15 و16 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي:-

يوفنتوس – لاتسيو / السبت

روما – نابولي

فيورنتينا – أودينيزي / الأحد

بولونيا – سبال

كالياري – جنوى

كروتوني – تورينو

سامبدوريا – أتالانتا

ساسولو – كييفو فيرونا

إنتر – ميلان

هيلاس فيرونا – بينيفينتو / الأثنين

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو:-

سوف تُقام مباراة القمة المنتظرة بين حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وضيفه فريق لاتسيو في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة روما ونابولي:-

سوف مباراة القمة الآخرى المنتظرة في هذه الجولة أيضاً بين فريق روما وضيفه فريق نابولي في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ديربي ميلانو بين إنتر وميلان:-

سوف تُقام مباراة ديربي مدينة ميلانو بين فريق إنتر وضيفه فريق ميلان في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سامبدوريا وأتالانتا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق سامبدوريا وضيفه فريق أتالانتا في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فيورنتينا وأودينيزي:-

سوف تُقام مباراة فيورنتينا وأودينيزي في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.