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موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للدوري الإسباني، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 4 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 13 و14 و15 و16 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة من الدوري الإسباني:-

إسبانيول – ليفانتي / الجمعة

أتليتك بيلباو – إشبيلية / السبت

خيتافي – ريال مدريد

ديبورتيفو ألافيس – ريال سوسيداد

أتليتكو مدريد – برشلونة

إيبار – ديبورتيفو لاكورونيا / الأحد

جيرونا – فياريال

ملقا – ليغانيس

ريال بيتيس – فالنسيا

لاس بالماس – سيلتا فيغو / الأثنين

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد:-

سوف تُقام مباراة القمة التي ستجمع بين فريق برشلونة ومُضيفه فريق أتليتكو مدريد في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إشبيلية وأتليتك بيلباو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق إشبيلية ومُضيفه فريق أتليتك بيلباو في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فالنسيا وريال بيتيس:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق فالنسيا ومُضيفه فريق ريال بيتيس في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فياريال وجيرونا:-

سوف تُقام مباراة فياريال وجيرونا في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب مونتيليفي بإقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.