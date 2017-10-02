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موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني والقنوات الناقلة للدوري الألماني، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 13 و14 و15 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة من الدوري الألماني:-

شتوتغارت – كولن / الجمعة

بايرن ميونخ – فرايبورغ / السبت

هوفنهايم – أوغسبورغ

هيرتا برلين – شالكة

ماينز – هامبورغ

هانوفر – أينتراخت فرانكفورت

بوروسيا دورتموند – لايبزيغ

بايرن ليفركوزن – فولفسبورغ / الأحد

فيردر بريمن – بوروسيا مونشنغلادباخ

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ:-

سوف تُقام مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ:-

سوف تُقام مباراة القمة بين فريق بوروسيا دورتموند وضيفه فريق لايبزيغ في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ:-

سوف تُقام مباراة هوفنهايم وأوغسبورغ في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة هيرتا برلين وشالكة:-

سوف تُقام مباراة هيرتا برلين وشالكة في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورغ:-

سوف تُقام مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورغ في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب باي أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ:-

سوف تُقام مباراة فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.