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موعد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 13 و14 و15 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي:-

أولمبيك ليون – موناكو / الجمعة

ديجون – باريس سان جيرمان / السبت

كُان – أنجيه

غانغون – رين

ليل – تروا

سانت إيتيان – ميتز

تولوز – أميان

بوردو – نانت / الأحد

مونبلييه – نيس

ستراسبورغ – أولمبيك مارسيليا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان وديجون في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة موناكو وأولمبيك ليون:-

سوف تُقام مباراة القمة بين حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو ومُضيفه فريق أولمبيك ليون في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نيس ومونبلييه:-

سوف تُقام مباراة نيس ومونبلييه في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب لاموسون، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بوردو ونانت:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين بوردو ونانت في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة

موعد مباراة ليل وتروا:-

سوف تُقام مباراة ليل وتروا في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميتروبول، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.