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موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للدوري المصري، يشهد الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 11 و12 و13 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز:-

الداخلية – الرجاء / الأربعاء

سموحة – بتروجيت

وادي دجلة – النصر

الأسيوطي سبورت – المقاولون العرب / الخميس

المصري البورسعيدي – مصر المقاصة

الأهلي – الإتحاد السكندري

الإنتاج الحربي – الإسماعيلي / الجمعة

طنطا – الزمالك

إنبي – طلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي وضيفه فريق الإتحاد السكندري في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الزمالك وطنطا:-

سوف تُقام مباراة الزمالك وطنطا في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق المصري البورسعيدي وضيفه فريق مصر المقاصة في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي:-

سوف تُقام مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق إنبي وضيفه فريق طلائع الجيش في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سموحة وبتروجيت:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق سموحة وضيفه فريق بتروجيت في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.