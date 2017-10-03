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موعد مباريات الجولة السادسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة السادسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 4 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 13 و14 و15 و16 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السادسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الفتح – القادسية / الجمعة

الإتحاد – أُحد

الإتفاق – الباطن / السبت

الشباب – الأهلي

الفيصلي – الفيحاء

النصر – التعاون / الأحد

الرائد – الهلال / الأثنين

موعد مباراة الهلال والرائد:-

سوف تُقام مباراة حامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال ومُضيفه فريق الرائد في اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الإتحاد وأُحد:-

سوف تُقام مباراة الإتحاد وأُحد في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الشباب والأهلي:-

سوف تُقام مباراة القمة المرتقبة بين فريق الشباب وضيفه فريق الأهلي في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة النصر والتعاون:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق النصر وضيفه فريق التعاون في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الفيصلي والفيحاء:-

سوف تُقام مباراة الفيصلي والفيحاء في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإتفاق والباطن:-

سوف تُقام مباراة الإتفاق والباطن في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.