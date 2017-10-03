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موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا، يشهد منتصف شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان كلاً من يوم 17 و18 من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا:-

سبارتاك موسكو الروسي – إشبيلية الإسباني / المجموعة الخامسة / الثلاثاء

ماريبور السلوفيني – ليفربول الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي – نابولي الإيطالي / المجموعة السادسة

فينورد روتردام الهولندي – شاختار الأوكراني

موناكو الفرنسي – بيشكتاش التركي / المجموعة السابعة

لايبزيغ الألماني – بورتو البرتغالي

أبويل نيقوسيا القبرصي – بوروسيا دورتموند الألماني / المجموعة الثامنة

ريال مدريد الإسباني – توتنهام هوتسبير الإنجليزي

كاراباخ من أذربيجان – أتليتكو مدريد الإسباني / المجموعة الثالثة / الأربعاء

تشيلسي الإنجليزي – روما الإيطالي

سيسكا موسكو الروسي – بازل السويسري / المجموعة الأولى

بنفيكا البرتغالي – مانشستر يونايتد الإنجليزي

أندرلخت البلجيكي – باريس سان جيرمان الفرنسي / المجموعة الثانية

بايرن ميونخ الألماني – سيلتك الإسكتلندي

يوفنتوس الإيطالي – سبورتينغ لشبونة البرتغالي / المجموعة الرابعة

برشلونة الإسباني – أولمبياكوس اليوناني

موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير:-

سوف تُقام مباراة القمة المنتظرة بين حامل اللقب في أخر موسمين فريق ريال مدريد وضيفه فريق توتنهام هوتسبير في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة تشيلسي وروما:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق تشيلسي وضيفه فريق روما في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي:-

سوف تُقام مباراة القمة بين فريق مانشستر سيتي وضيفه فريق نابولي في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.