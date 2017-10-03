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موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة للدوري الأوروبي، يشهد الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الحالي إنطلاقة الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة الدوي الأوروبي 2018 م، حيث ستُقام الجولة في يوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من عمر الشهر، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم أبرز مباريات هذه الجولة.

الجولة الثالثة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي:-

لوغانو السويسري – فيكتوريا بيلزن التشيكي

أوسترسوند السويدي – أتليتك بيلباو الإسباني

زوريا لوهانسك الأوكراني – هيرتا برلين الألماني

باتي بوريسوف البيلاروسي – كولن الألماني

سرفينا الصربي – أرسنال الإنجليزي

قونيا سبور التركي – سالزبورغ النمساوي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي – فيتوريا غيماريش البرتغالي

نيس الفرنسي – لاتسيو الإيطالي

زولته فارغيم البلجيكي – فيتيس أرنهيم الهولندي

زينيت الروسي – روزنبورغ النرويجي

فاردار المقدوني – ريال سوسيداد الإسباني

فياريال الإسباني – سلافيا براغ التشيكي

دينامو كييف الأوكراني – يونغ بويز السويسري

ميلان الإيطالي – أيك أثينا اليوناني

أوستريا فيينا النمساوي – رييكا الكرواتي

إيفرتون الإنجليزي – أولمبيك ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي – أبولون القبرصي

سبورتينغ براغا البرتغالي – لودوغوريتس البلغاري

هوفنهايم الألماني – إسطنبول باشاكشهير التركي

زلين التشيكي – كوبنهاغن الدنماركي

موعد مباراة أرسنال وسرفينا:-

سوف تُقام مباراة أرسنال وسرفينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة ميلان وأيك أثينا:-

سوف تُقام مباراة ميلان وأيك أثينا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

موعد مباراة إيفرتون وأولمبيك ليون:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين فريق إيفرتون وضيفه فريق أولمبيك ليون ضمن مباريات المجموعة الخامسة على أرضية ملعب غوديسون بارك ، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نيس ولاتسيو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين فريق نيس وضيفه الثقيل فريق لاتسيو ضمن مباريات المجموعة الحادية عشر على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.