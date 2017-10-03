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موعد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 6 و7 و8 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

مالي – كوت ديفوار / الجمعة

جنوب أفريقيا – بوركينا فاسو / السبت

أوغندا – غانا

نيجيريا – زامبيا

الكاميرون – الجزائر

غينيا – تونس

ليبيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرأس الأخضر – السنغال

المغرب – الغابون

مصر – الكونغو / الأحد

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة للمباراة:-

سوف تُقام مباراة مصر والكونغو ضمن مباريات المجموعة الخامسة في يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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هذا وستكون مباراة مصر والكونغو منقولة حصرياً ومجاناً بدون تشفير على قناة أون سبورت الفضائية المصرية بصوت المعلق المخضرم مدحت شلبي، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً مجاناً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

موعد مباراة غانا وأوغندا:-

سوف تُقام مباراة غانا وأوغندا ضمن مباريات المجموعة الخامسة في يوم السبت المقبل الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تونس وغينيا:-

سوف تُقام مباراة تونس وغينيا ضمن مباريات المجموعة الأولى في يوم السبت المقبل الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة المغرب والغابون:-

سوف تُقام مباراة المغرب والغابون ضمن مباريات المجموعةالثالثة في يوم السبت المقبل الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.