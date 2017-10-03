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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 5 و6 و7 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم الخميس.

الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

أذربيجان – جمهورية التشيك

أرمينيا – بولندا

إيرلندا الشمالية – ألمانيا

سان مارينو – النرويج

مونتينيغرو – الدنمارك

رومانيا – كازاخستان

إنجلترا – سلوفينيا

مالطا – ليتوانيا

إسكتلندا – سلوفاكيا

موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية:-

سوف تُقام مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية ضمن مباريات المجموعة الثالثة في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا:-

سوف تُقام مباراة إنجلترا وسلوفينيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إسكتلندا وسلوفاكيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين إسكتلندا وسلوفاكيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي بالعاصمة الإسكتلندية غلاسكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مونتينيغرو والدنمارك:-

سوف تُقام مباراة مونتينيغرو والدنمارك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ستكون شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، حيث يتم نقل معظم المباريات على القنوات المشفرة بإستثناء بعض المباريات القليلة التي يتم نقلها على قناتي أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة.