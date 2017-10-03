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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 5 و6 و7 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم الجمعة.

الجولة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جورجيا – ويلز

النمسا – صربيا

جمهورية إيرلندا – مولدوفا

إيطاليا – مقدونيا

ليشتنشتاين – الكيان الصهيوني

إسبانيا – ألبانيا

كرواتيا – فنلندا

تركيا – أيسلندا

كوسوفو – أوكرانيا

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا:-

سوف تُقام مباراة إسبانيا وألبانيا ضمن مباريات المجموعة السابعة في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا:-

سوف تُقام مباراة إيطاليا ومقدونيا ضمن مباريات المجموعة السابعة في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة النمسا وصربيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين النمسا وصربيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تركيا وأيسلندا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين تركيا وأيسلندا ضمن مباريات المجموعة التاسعة في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ويلز وجورجيا:-

سوف تُقام مباراة ويلز وجورجيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.