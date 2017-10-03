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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 5 و6 و7 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم السبت.

الجولة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

السويد – لوكسمبورغ

جزر الفارو – لاتفيا

البوسنة والهرسك – بلجيكا

جبل طارق – إستونيا

بيلاروسيا – هولندا

بلغاريا – فرنسا

أندورا – البرتغال

سويسرا – المجر

قبرص – اليونان

موعد مباراة فرنسا وبلغاريا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فرنسا وبلغاريا ضمن مباريات المجموعة الأولى في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة هولندا وبيلاروسيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين هولندا وبيلاروسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة البرتغال وأندورا:-

سوف تُقام مباراة البرتغال وأندورا ضمن مباريات المجموعة الثانية في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سويسرا والمجر:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين سويسرا والمجر ضمن مباريات المجموعة الثانية في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بلجيكا والبوسنة والهرسك:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين بلجيكا والبوسنة والهرسك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.