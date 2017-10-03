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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 8 و9 و10 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم الأحد.

الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الدنمارك – رومانيا

كازاخستان – أرمينيا

بولندا – مونتينيغرو

ليتوانيا – إنجلترا

سلوفاكيا – مالطا

سلوفينيا – إسكتلندا

جمهورية التشيك – سان مارينو

ألمانيا – أذربيجان

النرويج – إيرلندا الشمالية

موعد مباراة ألمانيا وأذربيجان:-

سوف تُقام مباراة ألمانيا وأذربيجان ضمن مباريات المجموعة الثالثة في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة إنجلترا وليتوانيا:-

سوف تُقام مباراة إنجلترا وليتوانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بولندا ومونتينيغرو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين بولندا ومونتينيغرو ضمن مباريات المجموعة الخامسة في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة البولندية وارسو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الدنمارك ورومانيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين الدنمارك ورومانيا في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إسكتلندا وسلوفينيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين إسكتلندا وسلوفينيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة النرويج وإيرلندا الشمالية:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين النرويج وإيرلندا الشمالية ضمن مباريات المجموعة الثالثة في اليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.