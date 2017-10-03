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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 8 و9 و10 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم الأثنين.

الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

مولدوفا – النمسا

صربيا – جورجيا

ويلز – جمهورية إيرلندا

ألبانيا – إيطاليا

مقدونيا – ليشتنشتاين

الكيان الصهيوني – إسبانيا

فنلندا – تركيا

أوكرانيا – تركيا

أيسلندا – كوسوفو

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا:-

سوف تُقام مباراة إيطاليا وألبانيا ضمن مباريات المجموعة السابعة في اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة ويلز وجمهورية إيرلندا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين ويلز وجمهورية إيرلندا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أوكرانيا وكرواتيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة والمنتظرة بين أوكرانيا وكرواتيا ضمن مباريات المجموعة التاسعة في اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة صربيا وجورجيا:-

سوف تُقام مباراة صربيا وجورجيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تركيا وفنلندا:-

سوف تُقام مباراة تركيا وفنلندا ضمن مباريات المجموعة التاسعة في اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.