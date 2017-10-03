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موعد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 8 و9 و10 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات يوم الثلاثاء.

الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فرنسا – بيلاروسيا

لوكسمبورغ – بلغاريا

هولندا – السويد

المجر – جزر الفارو

لاتفيا – أندورا

البرتغال – سويسرا

بلجيكا – قبرص

إستونيا – البوسنة والهرسك

اليونان – جبل طارق

موعد مباراة البرتغال وسويسرا:-

سوف المباراة المرتقبة والمنتظرة بين بطل أوروبا البرتغال وسويسرا ضمن مباريات المجموعة الثانية في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة فرنسا وبيلاروسيا:-

سوف تُقام مباراة فرنسا وبيلاروسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة هولندا والسويد:-

سوف تُقام مباراة القمة المرتقبة والمنتظرة بين هولندا والسويد ضمن مباريات المجموعة الأولى في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بلجيكا وقبرص:-

سوف تُقام مباراة بلجيكا وقبرص ضمن مباريات المجموعة الثامنة في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة اليونان وجبل طارق:-

سوف تُقام مباراة اليونان وجبل طارق ضمن مباريات المجموعة الثامنة في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.