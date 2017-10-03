“as” الأسبانية تدرج ألتراس أهلاوي ضمن 10 أشرس مشجعي الأندية بالعالم

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تابع موقع مصر 365 ما نشرته صحيفة الإسبانية “as” حيث أصدرت تقرير يوضح ترتيب مشجعي الأندية الرياضية حيث جاءت مجموعة “ألتراس أهلاوي” في قائمة أشرس عشرة “مجموعات ألتراس” تساند أنديتها في جميع دول العالم.

وأوضح التقرير الصادر عن الصحيفة الأسبانية “as” الذي وضع مجموعة “ألتراس أهلاوي” من مجموعات “الألتراس الكبرى التي تشجع أندية أوروبية كبرى مثل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ونادي لاتسيو الإيطالي.

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والجدير بالذكر أن “أولتراس أهلاوي” هو عبارة عن مجموعة من مشجعي النادي الأهلي المصري تم تأسيسها في عام 2007 في شهر أبريل على يد مجموعة من مشجعي الفريق، حيث شاهد مجموعة من الأصدقاء يشاهدون كليبات عن الألتراس العالمية، وأصبح لديهم طموح لإدراج ألتراس في جمهورية مصر العربية على غرار الالتراس العالمية حيث قرروا أن تكون البداية في شهر أبريل لعام 2007، وقد سبقهم في شهر مارس “وايت نايتس” ليصبح “ألتراس أهلاوي” هو الثاني بعد إعلان “وايت نايتس”.

وظهر ألتراس أهلاوي لأول مرة في مباراة “نادي الأهلي المصري”، و”نادي إنبي المصري”، ليتم الإعلان عن وجود “ألتراس أهلاوي” على أرض الواقع.

ويعاني ألتراس أهلاوي من اعتراض الجهات الأمنية المصرية، وتطلق مجموعات الألتراس ألبومات في أقراص مدمجة تحتوى على أغنيات يتم الهاتف بها في المدرجات لتشجيع الأندية الرياضية المختلفة من أجل إثارة حماسة اللاعبين في أنديتهم، وأطلق ألتراس أهلاوي ألبومه الأول في عام 2011 تحت عنوان “أعظم نادي في الكون” كما أطلقوا أغاني يُعزّون فيها ضحايا الألتراس في الأحداث التي وقعت في “استاد بورسعيد” الرياضي وغَنى في “حمزة نمرة” أغنية حزينة تحمل عنوان “اوعدوني”.

كما أصدر ألتراس أهلاوي أغاني أخرى لعرض وجهة نظرهم من الناحية السياسية في الدولة المصرية حيث قاموا بإدراج أغاني عن الحرية، وأخرى عن كفاحهم ضد الشرطة المصرية مثل “أغنية الغراب، حرية، وحكايتنا “.

ويتضمن ألتراس النادي الأهلي مجموعة من خريجي الكليات من فئة الشباب بالإضافة إلى عمال ويتضمن العديد من جميع فئات المجتمع المصري تحت شعار وحيد “together forever”، وتم إدراج أربعة وسبعين شعار التراس النادي الأهلي.

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