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موعد مباريات الجولة السابعة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومي الخميس والجمعة واللذان سيوافقان كلاً من يوم 5 و6 من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بوليفيا – البرازيل / الخميس

فينزويلا – الأوروغواي

كولومبيا – الباراغواي / الجمعة

تشيلي – الإكوادور

الأرجنتين – بيرو

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا:-

سوف تُقام مباراة البرازيل وبوليفيا في اليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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موعد مباراة الأرجنتين وبيرو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وبيرو في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

موعد مباراة الأوروغواي وفينزويلا:-

سوف تُقام مباراة الأوروغواي وفينزويلا في اليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الخميس بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة كولومبيا والباراغواي:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين كولومبيا والباراغواي في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تشيلي والإكوادور:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين تشيلي والإكوادور في اليوم السادس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.