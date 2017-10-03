موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقة لتصفيات أمريكا الجنوبية

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موعد مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الجنوبية، يشهد منتصف الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الباراغواي – فينزويلا

البرازيل – تشيلي

الإكوادور – الأرجنتين

بيرو – كولومبيا

الأوروغواي – بوليفيا

القنوات الناقلة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ستكون تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية وتصفيات قارة أفريقيا وتصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورتس هي المالكة الحصرية أيضاً لحقوق نقل كأس العالم 2018 م.

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جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 بعد الجولة السادسة عشر:-