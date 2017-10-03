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موعد مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لتصفيات أمريكا الشمالية، يشهد الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة التاسعة والعاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث ستُقام الجولة التاسعة في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، بينما ستُقام الجولة العاشرة في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من الشهر ذاته، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات الجولة التاسعة والعاشرة.

الجولة التاسعة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الولايات المتحدة الأمريكية – بنما

المكسيك – ترينيداد وتوباغو

كوستاريكا – الهندوراس

الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ترينيداد وتوباغو – الولايات المتحدة الأمريكية

الهندوراس – المكسيك

بنما – كوستاريكا

جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 بعد الجولة الثامنة:-

المركز الأول: منتخب المكسيك ولديه 18 نقطة حققها من 5 إنتصارات و3 تعادلات

المركز الثاني: منتخب كوستاريكا ولديه 15 نقطة حققها من 4 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الثالث: منتخب بنما ولديه 10 نقاط حققها من فوزين و4 تعادلات وخسارتين

المركز الرابع: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات و3 هزائم

المركز الخامس: منتخب الهندوراس ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات و3 هزائم

المركز السادس: منتخب ترينيداد وتوباغو ولديه 3 نقاط فقط حققها من إنتصار وحيد و7 هزائم

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبنما:-

سوف تُقام مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبنما في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و01:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة المكسيك وترينيداد وتوباغو:-

سوف تُقام مباراة المكسيك وترينيداد وتوباغو في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة كوستاريكا والهندوراس:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين كوستاريكا والهندوراس في اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة.