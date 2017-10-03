مهاجم الأهلي السابق يؤكد عدم وجود مشاكل في خط هجوم المنتخب المصري ويُطالب بدعم الجماهير من أجل تحقيق حلم المونديال

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أكد المهاجم المصري عمرو جمال لاعب فريق بيدفيست الجنوب أفريقي حالياً وفريق الأهلي المصري سابقاً أن المنتخب المصري لا يُعاني من أي مشاكل على الإطلاق في خطه الهجومي، وذلك رداً على الإنتقادات الكثيرة واللاذعة التي يتعرض لها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر وأيضاً جميع العناصر الهجومية في المنتخب المصري بسبب قلة الأهداف التي يُسجلها منتخب الفراعنة.

وفي سياق حديثه أيضاً هاتفياً على قناة أون سبورت الفضائية مع الإعلامي سيف زاهر أكد المهاجم عمرو جمال أن جميع العناصر المتواجدة حالياً في المنتخب المصري في مركز المهاجم الصريح تُعتبر جيدة للغاية، مُشيراً إلي أن المنتخب المصري يلعب كرة قدم جماعية وهناك أدوار عديدة للمهاجم الصريح بخلاف إحراز الأهداف.

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كما شدد أيضاً المهاجم عمرو جمال على أن الروح المعنوية داخل المنتخب المصري عالية للغاية والجميع في حالة تركيز شديد على مواجهة منتخب الكونغو، متمنياً من الجماهير المصرية أن تقوم بدعم المنتخب المصري بشكل عام وليس في صالح لاعب معين نظراً لأهمية المباراة كثيراً أمام منتخب الكونغو.

هذا ويستعد المنتخب المصري لإستقبال نظيره منتخب الكونغو في يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

علماً بأن المباراة تأتي ضمن مباريات المجموعة الخامسة، على أن تكون حصرياً ومجاناً على قناة أون سبورت الفضائية المصرية بصوت المعلق المخضرم مدحت شلبي، وإضافة لذلك سوف تكون المباراة منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

ويحتاج المنتخب المصري إلي تحقيق الفوز على حساب ضيفه منتخب الكونغو وفي الجولة ذاتها يتعثر منتخب أوغندا أمام ضيفه منتخب غانا سواء بالتعادل أو بالخسارة، وذلك حتى يضمن منتخب الفراعنة تأهله بشكل رسمي إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية للمرة الثالثة في تاريخه.