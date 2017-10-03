عصام سراج يعترف بمحاولة الأهلي التعاقد مع مهاجم النجم الساحلي

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إعترف عصام سراج الدين المدير التجاري والمسئول عن التعاقدات بالنادي الأهلي بأن مجلس إدارة النادي الأهلي سبق له وأن حاول التعاقد مع المهاجم المصري الواعد والمتألق عمرو مرعي والذي يلعب حالياً في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي بعدما إنتقل منه من صفوف فريق إنبي المصري.

وكشف عصام سراج الدين أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع اللاعب نفسه ومع إدارة نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن تلك المفاوضات قد فشلت بسبب العروض الكثيرة والمغرية التي إنهالت على اللاعب في ذلك الوقت، والتي إنتهت بإختيار اللاعب الإنتقال إلي فريق النجم الساحلي التونسي.

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هذا ويُعد المهاجم المصري الواعد عمرو مرعي أحد أبرز المهاجمين الصاعدين في كرة القدم المصرية، وبغض النظر عن تألقه سابقاً مع فريقه السابق إنبي إلا أنه يتألق حالياً وبشكل لافت مع فريق النجم الساحلي سواء على الصعيد الدوري التونسي أو على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

علماً بأن المهاجم عمرو مرعي قد ساهم بشكل كبير للغاية في تأهل فريقه النجم الساحلي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وذلك بعدما سجل هدفين أمام فريق أهلي طرابلس الليبي في إطار إياب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية على الأراضي التونسية.

كما ساهم المتألق عمرو مرعي أيضاً في فوزه فريقه النجم الساحلي على حساب فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف واحد على الرغم من عدم تسجيله لأي هدف، وذلك في موقعة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية.

ويبقى الهدف الرئيسي للمهاجم عمرو مرعي هو قيادة فريقه النجم الساحلي ليس فقط نحو التأهل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، وإنما التتويج بلقبها أيضاً من أجل إثبات قدراته ومواهبه الكبيرة، ومن المقرر أن تُقام موقعة الإياب بين فريق الأهلي وفريق النجم الساحلي في ختام شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.