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موعد مباراة سوريا وأستراليا في ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يصطدم منتخب سوريا بضيفه منتخب أستراليا في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على الأراضي الماليزية، وذلك في إطار ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة سوريا وأستراليا:-

سوف تُقام مباراة سوريا وأستراليا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا:-

سوف تكون مباراة سوريا وأستراليا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م، على أن يتم نقل مباراة سوريا وأستراليا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD المجانية بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات سوريا وأستراليا للمباراة:-

سيدخل منتخب سوريا المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني السوري أيمن حكيم عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية والتي من شأنها أن تخدمه كثيراً في موقعة الإياب في يوم الثلاثاء المقبل، وبكل تأكيد سيكون في الواجهة كلاً من القائد فراس الخطيب والمهاجم المتألق عمر السومة والمهاجم الآخر المتألق عمر خريبين.

أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول منتخب أستراليا أن يقوم بمصالحة جماهيره بعدما فشل في التأهل بشكل مباشر إلي المونديال، ولعل ما يجعل حظوظه كبيرة للغاية في تخطي عقبة الملحق الأسيوي أن موقعة الإياب سوف تكون على أرضه في أستراليا ووسط جماهيره.

مشوار منتخب سوريا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

أوزبكستان 1-0 سوريا

سوريا 0-0 كوريا الجنوبية

الصين 0-1 سوريا

قطر 1-0 سوريا

سوريا 0-0 إيران

سوريا 1-0 أوزبكستان

كوريا الجنوبية 1-0 سوريا

سوريا 2-2 الصين

سوريا 3-1 قطر

إيران 2-2 سوريا

مشوار منتخب أستراليا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-