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موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يحل منتخب ألمانيا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب إيرلندا الشمالية في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية:-

سوف تُقام مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية:-

ستكون مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.

أخر تحضيرات منتخب ألمانيا لمباراته أمام منتخب إيرلندا الشمالية:-

سيدخل منتخب ألمانيا المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني يواخيم لوف عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية في إطار سعيه للمحافظة على لقبه بطلاً للعالم، بعدما كان قد فاز باللقب العالمي في النسخة الماضية من عمر المونديال في البرازيل عام 2014 م.

أما الجانب الآخر فيأمل منتخب إيرلندا الشمالية في تحقيق المعجزة من خلال تمكنه من خطف صدارة ترتيب المجموعة في أخر جولتين من عمر التصفيات تفادياً لخوض غمار الملحق الأوروبي.

مشوار منتخب ألمانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

النرويج 0-3 ألمانيا

ألمانيا 3-0 جمهورية التشيك

ألمانيا 2-0 إيرلندا الشمالية

سان مارينو 0-8 ألمانيا

أذربيجان 1-4 ألمانيا

ألمانيا 7-0 سان مارينو

جمهورية التشيك 1-2 ألمانيا

ألمانيا 6-0 النرويج

مشوار منتخب إيرلندا الشمالية في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-