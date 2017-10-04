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موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يستعد منتخب إنجلترا لإستقبال نظيره منتخب سلوفينيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا:-

سوف تُقام مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفينيا:-

سوف تكون مباراة إنجلترا وسلوفينيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب إنجلترا لمباراته أمام منتخب سلوفينيا:-

سيدخل منتخب إنجلترا المواجهة تحت قيادة مدربه الإنجليزي الواعد غاريث ساوثغيت عازماً على مواصلة إنتصاراته في التصفيات الحالية، وذلك من أجل حسم تأهله بشكل رسمي ومباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية كمتصدراً لمجموعته السادسة، وهو الأمر الذي يُمكن أن يحسمه في هذه الجولة وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

ويبقى الهدف الرئيسي لمنتخب إنجلترا هو المنافسة على لقب كأس العالم، وخاصة في ظل الجيل الحالي المثالي الذي يمتلكه منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المهاجم المتألق هاري كين والعديد والعديد من العناصر الآخرى الواعدة والتي من شأنها ستصنع ربيع الكرة الإنجليزية في روسيا.

مشوار منتخب إنجلترا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

سلوفاكيا 0-1 إنجلترا

إنجلترا 2-0 مالطا

سلوفينيا 0-0 إنجلترا

إنجلترا 3-0 إسكتلندا

إنجلترا 2-0 ليتوانيا

إسكتلندا 2-2 إنجلترا

مالطا 0-4 إنجلترا

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

مشوار منتخب سلوفينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-