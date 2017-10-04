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موعد مباراة إسكتلندا وسلوفاكيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يصطدم منتخب إسكتلندا بضيفه منتخب سلوفاكيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب هامبدون بارك بالعاصمة الإسكتلندية غلاسكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة إسكتلندا وسلوفاكيا:-

سوف تُقام مباراة إسكتلندا وسلوفاكيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب هامبدون بارك بالعاصمة الإسكتلندية غلاسكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إسكتلندا وسلوفاكيا:-

سوف تكون مباراة إسكتلندا وسلوفاكيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا 2018 م.

أخر تحضيرات منتخب إسكتلندا ومنتخب سلوفاكيا للمباراة:-

سيدخل منتخب إسكتلندا المواجهة عازماً على مواصلة إنتصاراته في التصفيات، وذلك من أجل إنتزاع المركز الثاني من منتخب سلوفاكيا وبالتالي ضمان على الأقل مقعده في الملحق النهائي من عمر التصفيات، أما منتخب سلوفاكيا فربما سيبحث عن التعادل من أجل الحفاظ على وصافته لترتيب المجموعة السادسة أو لم لا البحث عن الإنتصار من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني ويمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل منتخب إسكتلندا المركز الرابع ويمتلك في رصيده 14 نقطة، وبالتالي فإن المباراة بينهما سوف تكون في غاية الشراسة والإثارة.

مشوار منتخب إسكتلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

مالطا 1-5 إسكتلندا

إسكتلندا 1-1 ليتوانيا

سلوفاكيا 3-0 إسكتلندا

إنجلترا 3-0 إسكتلندا

إسكتلندا 1-0 سلوفينيا

إسكتلندا 2-2 إنجلترا

ليتوانيا 0-3 إسكتلندا

إسكتلندا 2-0 مالطا

مشوار منتخب سلوفاكيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-