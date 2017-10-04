موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة جمهورية التشيك وأذربيجان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يحل منتخب جمهورية التشيك ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أذربيجان في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة جمهورية التشيك وأذربيجان:-

سوف تُقام مباراة جمهورية التشيك وأذربيجان في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة جمهورية التشيك وأذربيجان:-

ستكون مباراة جمهورية التشيك وأذربيجان منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب جمهورية التشيك لمباراته أمام منتخب أذربيجان:-

سيدخل منتخب جمهورية التشيك المواجهة عازماً على تحقيق إنتصار عريض على حساب مُضيفه، وذلك من أجل إنهاء التصفيات بشكل فقط جيد لا أكثر من ذلك وخاصة بعدما فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية سواء كان ذلك من المركز الأول أو حتى من بوابة الملحق والمركز الثاني.

أما صاحب الأرض منتخب أذربيجان فالحال هو نفسه على الرغم من أن منتخب أذربيجان يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 10 نقاط ، أي أنه يبتعد عن المركز الثاني بفارق 9 نقاط كاملة وكل ما تبقى من عمر التصفيات هو الجولة التاسعة والعاشرة فقط.

مشوار منتخب جمهورية التشيك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

جمهورية التشيك 0-0 إيرلندا الشمالية

ألمانيا 3-0 جمهورية التشيك

جمهورية التشيك 0-0 أذربيجان

جمهورية التشيك 2-1 النرويج

سان مارينو 0-6 جمهورية التشيك

النرويج 1-1 جمهورية التشيك

جمهورية التشيك 1-2 ألمانيا

إيرلندا الشمالية 2-0 جمهورية التشيك

مشوار منتخب أذربيجان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-