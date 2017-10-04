موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة بولندا وأرمينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يحل منتخب بولندا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أرمينيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة بولندا وأرمينيا:-

سوف تُقام مباراة بولندا وأرمينيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بولندا وأرمينيا:-

ستكون مباراة بولندا وأرمينيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب بولندا لمباراته أمام منتخب أرمينيا:-

سيدخل منتخب بولندا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته الخامسة قبل جولتين فقط من نهاية مشوار التصفيات الأوروبية، حيث يحتل منتخب بولندا حالياً المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة ويمتلك في رصيده 19 نقطة.

أما صاحب الأرض منتخب أرمينيا فسوف يدخل المباراة وهو ليس لديه أي حظوظ في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية سواء كان ذلك من بوابة المركز الأول أو من بوابة الملحق الفاصل والمركز الثاني، حيث يحتل منتخب أرمينيا حالياً المركز الخامس في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط فقط، وبالتالي فإن المباراة من المتوقع أن تكون سهلة كثيراً على المنتخب البولندي وخاصة لما يمتلكه من نجوم عديدة في صفوفه وعلى رأسها المهاجم روبيرت ليفاندوفسكي.

مشوار منتخب بولندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

كازاخستان 2-2 بولندا

بولندا 3-2 الدنمارك

بولندا 2-1 أرمينيا

رومانيا 0-3 بولندا

مونتينيغرو 1-2 بولندا

بولندا 3-1 رومانيا

الدنمارك 4-0 بولندا

بولندا 3-0 كازاخستان

مشوار منتخب أرمينيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-