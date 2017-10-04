موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة مونتينيغرو والدنمارك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يصطدم منتخب مونتينيغرو بضيفه منتخب الدنمارك في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة مونتينيغرو والدنمارك:-

سوف تُقام مباراة مونتينيغرو والدنمارك في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مونتينيغرو والدنمارك:-

ستكون مباراة مونتينيغرو والدنمارك منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب مونتينيغرو والدنمارك للمباراة:-

سيدخل منتخب مونتينيغرو المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل التمسك بمركزه الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة والذي سيضمن له خوض الملحق النهائي من أجل التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

ولكن منتخب مونتينيغرو يُدرك جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منتخب الدنمارك يتواجد حالياً في المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي يمتلكه منتخب مونتينيغرو، ولكن الآخير يتفوق فقط بفارق المواجهات مباشرة.

فعلى الصعيد التهديفي سجل كلاً منهما 18 هدفاً وإستقبلت شباكه 7 أهداف، مما يؤكد على أن المباراة سوف تكون في غاية الشراسة والإثارة من أجل إنتزاع البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، ولم لا التفكير في الإنقضاض على المركز الأول وخاصة في تعثر منتخب بولندا.

مشوار منتخب مونتينيغرو في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

رومانيا 1-1 مونتينيغرو

مونتينيغرو 5-0 كازاخستان

الدنمارك 0-1 مونتينيغرو

أرمينيا 3-2 مونتينيغرو

مونتينيغرو 1-2 بولندا

مونتينيغرو 4-1 أرمينيا

كازاخستان 0-3 مونتينيغرو

مونتينيغرو 1-0 رومانيا

مشوار منتخب الدنمارك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-