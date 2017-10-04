“المصرية للاتصالات” الراعي الرسمي للدوري المصري لمدة 3 سنوات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات الصادرة عن شركة “برزنتيشن سبورت” حيث تم صدور بيان رسمي يعلن عن “الشركة المصرية للاتصالات” أخذ حق رعاية الدوري المصري رسميا من اتحاد كرة القدم المصري.

وأوضحت شركة “برزنتيشن سبورت” أنه تبحث عن شريك حقيقي في مجال الرعاية الرياضية يكون في مجال “الاتصالات” ليقدم الرعاية الرياضية لكل محبي ومشجعي كرة القدم في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مساعدة الشركة في إدراج المزيد من التطورات في مجال الرعاية الرياضية في الدوري المصري، وأضافت الشركة أن في كثير من دول العالم تقوم شركات الاتصالات برعاية الدوريات الرياضية المختلفة في جميع دول العالم، وتعد كرة القدم من أهم الألعاب الرياضية المؤثرة على مستوى الرياضات المختلفة في دول العالم.

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كما أشارت شركة “برزنتيشن سبورت” في بيان صادر عنها أن تطوير الساحرة المستديرة في معظم دول العالم يأتي بفضل رعاية شركات الاتصالات لكرة القدم، وأضافت الشركة أنها انتظرت طويلا أحد شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية على طلبها للحصول على الرعاية الرياضية للدوري المصري حتى تقدم الشركة المصرية للاتصالات بطلب للحصول على حق رعاية الدوري المصري وأصبحت بالفعل هي رعاية الكرة المصرية والدورى المصري في جمهورية مصر العربية.

وأعربت شركة “برزنتيشن سبورت” أن تعاقد الشركة المصرية للاتصالات لرعاية الدوري المصري وكرة القدم المصرية هو أقوى تعاقد تم توقيعه في تاريخ كرة القدم في جمهورية مصر العربية إلى الآن، مضيفة أن العديد من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات على مدار عملهم الطويل في سوق الاتصالات المصرية لم يجرؤوا على اتخاذ هذا القرار الهام في تاريخ كل من شركات الاتصالات ورعاية كرة القدم في الدول المصرية.

وجاء نص البيان الصادر عن شركة “برزنتيشن سبورت” كالتالي “نعلن لجماهير كرة القدم وشركائنا في الوسط الرياضي، ولكل العاملين بصناعة كرة القدم في مصر، أن الشركة المصرية للاتصالات أصبحت الراعي الرئيسي لكرة القدم، وستكون “الراعي المصري للمنتخب الوطني” وبخبرة 163 عاماً ستقف المصرية للاتصالات وراء المنتخب، وأنه من الآن ولمدة ثلاث مواسم سيكون الدوري المصري باسم دوري المصرية للاتصالات”.

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