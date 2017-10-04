موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة رومانيا وكازاخستان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يستعد منتخب رومانيا لإستقبال نظيره منتخب كازاخستان في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة التاسعة وقبل الآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة رومانيا وكازاخستان:-

سوف تُقام مباراة رومانيا وكازاخستان في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة رومانيا وكازاخستان:-

ستكون مباراة رومانيا وكازاخستان منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا.

أخر تحضيرات منتخب رومانيا لمباراته أمام منتخب كازاخستان:-

سيدخل منتخب رومانيا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل إنهاء مشواره في التصفيات بشكل شرفي بعدما فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية سواء كان ذلك من بوابة المركز الأول أو من بوابة الملحق النهائي والمركز الثاني.

حيث يحتل منتخب رومانيا حالياً المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة ولا يمتلك في رصيده سوى 9 نقاط فقط، وبالتالي فإن ما يفصله عن المركز الثاني 7 نقاط كاملة أمام ما يفصله عن المركز الأول 10 نقاط كاملة.

أما منتخب كازاخستان والذي يقبع في المركز الآخير في ترتيب مجموعته ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط فيبدو أنه في حالة أسوء بكثير من أي منتخب أخر في المجموعة.

مشوار منتخب رومانيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-

رومانيا 1-1 مونتينيغرو

أرمينيا 0-5 رومانيا

كازاخستان 0-0 رومانيا

رومانيا 0-3 بولندا

رومانيا 0-0 الدنمارك

بولندا 3-1 رومانيا

رومانيا 1-0 أرمينيا

مونتينيغرو 1-0 رومانيا

مشوار منتخب كازاخستان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-