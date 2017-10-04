موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الخميس 5-10-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة، يحل المنتخب البرازيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بوليفيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا:-

سوف تُقام مباراة البرازيل وبوليفيا في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا:-

ستكون مباراة البرازيل وبوليفيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م في روسيا، على أن يتم نقل مباراة البرازيل وبوليفيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات منتخب البرازيل لمباراته أمام منتخب بوليفيا:-

سيدخل منتخب البرازيل المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني تيتي عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من الإنتصارات في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن مقعده بشكل رسمي في مونديال روسيا المقبل منذ عدة جولات سابقة.

ولا شك أن المنتخب البرازيلي سوف يتأثر في هذه المباراة بغياب نجمه الأول نيمار جونيور بداعي الإصابة، وإضافة لذلك سيُعاني أيضاً من عامل إرتفاع الملعب عن سطح البحر والذي يؤثر دائماً على أي منتخب يزور منتخب بوليفيا سواء كان ذلك في مباراة رسمية أو ودية، ولكن ربما الأمر الوحيد الذي سيجعل المباراة سهلة نسبياً على المنتخب البرازيلي أن منتخب بوليفيا قد فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال وبالتالي لن يكون لديه أي هدف من هذه المباراة سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب السامبا.

مشوار منتخب البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 حتى الآن:-